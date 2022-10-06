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  • Nereden Nereye... Erdoğan'ı sinirden küplere bindiren konuşmayı yapmıştı, şimdi büyükelçi oldu

Nereden Nereye... Erdoğan'ı sinirden küplere bindiren konuşmayı yapmıştı, şimdi büyükelçi oldu

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanmasının ardından, 2014 yılında Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde yaşanan Erdoğan-Feyzioğlu gerginliği akıllara geldi. Erdoğan'ın Feyzioğlu'na "Edepsizlik yapıyorsun" diyerek salonu terk ettiği o anlar, "Nereden nereye..." dedirtti. 

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:45
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Erdoğan'ı sinirden küplere bindiren konuşmayı yapan Metin Feyzioğlu şimdi büyükelçi oldu. Nereden Nereye

Nereden Nereye... Erdoğan'ı sinirden küplere bindiren konuşmayı yapmıştı, şimdi büyükelçi oldu
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Lefkoşa Büyükelçiliği'ne eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun atandığı bildirildi. Gündemde yankı uyandıran haber, 2014 yılında Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde Erdoğan-Feyzioğlu tartışmasını akıllara getirdi.
Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından sinirlenen dönemin başbakanı Erdoğan, "Edepsizlik yapıyorsun" diye bağırarak salonu terk etmişti.

ERDOĞAN'IN SALONU TERK ETTİĞİ O GÜN

2014 yılında Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenindeki konuşmasında Van depreminin ardından kurulan konteynır kentte yaşanan sorunlara değinen eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu sözlerinin son bölümünde, nasıl bir cumhurbaşkanı istediğini söylediği sırada kendini daha fazla tutamayan Başbakan Tayyip Erdoğan, oturduğu yerden “Baştan aşağı yanlış konuşuyorsun. Böyle bir edepsizlik olmaz ki, edepsizlik yapıyorsun” diye bağırmaya başlamıştı. Feyzioğlu’nun “Edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan” yanıtı üzerine ayağa kalkan Erdoğan’ı, kolundan tutan, telkin etmeye çalışan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sakinleştirememişti. 

Elini kolunu sallayarak tepkisini yanındakilerle paylaşan Erdoğan, ardından “protokol kurallarını hiçe sayarak”, Gül ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i “peşine takıp” salondan ayrılmıştı. Salondakiler, hatta rahatsızlanan bir Danıştay üyesinin bile Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir süre salonda “hapsedilmesi” tepkiyle karşılanmıştı. “Tepkiden ülkem adına üzüldüm” diyen Feyzioğlu, konuşmasının uzunluğu üzerinden yapılan eleştiriye de “Biz 7 gün 24 saat televizyonları her açışımızda kendilerini izliyoruz. Memlekette bunca hukuksuzluk olmasa konuşmam 5 dakika sürerdi” diye yanıt vermişti.
 

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Voov
6.10.2022 16:06
Numan, soylu, bahçeli  
 
Onur şeref ve haysiyetin selamı var
6.10.2022 15:51
Yakışanı yapmış belliydi zaten....  
 
Aa
6.10.2022 15:49
Yalakalık ödülünü kazandı hayırlı olsun  
 
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