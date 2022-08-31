Ajax'ın kaleci Ersin için hazırladığı rapor ortaya çıktı

Siyah-beyazlıların eldivenini Sivasspor maçında izleyen Hollandalı yetkililer raporunu da hazırladı.

Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı için resmi teklifi bekliyor. Beşiktaş yönetimi, 8 milyon euro tutarın aldında bir teklife olumlu yanıt vermeyi düşünmüyor.

Öte yandan Utku Yuvakuran'ın geleceği de Ersin Destanoğlu'na bağlı.

Ersin Destanoğlu takımdan ayrılır ve transferi gerçekleşirse Utku Yuvakuran siyah-beyazlılarda devam edecek ve forma rekabetine girecek.

Şayet beklenen teklif gelmezse Utku Yuvakuran, takımdan ayrılacak ve oynayabileceği bir ekibe transfer olacak. Bu konuda ise Beşiktaş yönetiminin tavrı net. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Utku için gideceği takımda oynama garantisi istenecek.

Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Utku Yuvakuran ile yaptığı görüşmede biraz beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Utku Yuvakuran, şu an için takımda kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.