AEK Larcana maçı öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Dinamo Kiev’i yenip Rennes ile berabere kalan Kanarya, puanını 7’ye yükseltmekten başka bir şey düşünmüyor.

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a konuk olduğu derbiden 0-0’lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa’da kritik bir randevuya çıkıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz, B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca’yla kozlarını paylaşacak.

3 CİDDİ EKSİK VAR

Zorlu mücadele için Kadıköy’de boğucu bir atmosfer yaratacak olan Fenerbahçe, müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 FUTBOLCU LİSTEDE YER ALMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Maç, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

DÖRDÜNCÜ MAÇTA RAKİP AYNI

Fenerbahçe, bugünkü 90 dakikanın ardından 12 Ekim’de B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca’ya konuk olacak.

Grupta Rennes’e 2-1 yenilip, Dinamo Kiev’i 1-0’la geçen AEK Larnaca; kendi liginde son oynadığı maçta ise Anorthosis’i 4-0 mağlup etmişti. İstanbul’a moralli gelecek olan Larnaca, Fenerbahçe mücadelesi sonrasında Aris Limassol’a konuk olacak.

ÖNCE KARAGÜMRÜK SONRA ANKARAGÜCÜ

Temsilcimiz Fenerbahçe ise Süper Lig’de bu hafta 9 Ekim’de Karagümrük’ü ağırlayacak. AEK Larnaca ile 12 Ekim’de karşılaşacak olan Kanarya, daha sonra ligde Ankaragücü deplasmanında sahne alacak.