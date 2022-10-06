6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • AEK Larcana maçı öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu Fatih Saboviç yazdı

AEK Larcana maçı öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu Fatih Saboviç yazdı

''UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca’yı bu akşam saat 22:00’de ağırlayacak.''

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:37
Takip Et

Fatih Saboviç AEK Larcana maçı öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu açıkladı

AEK Larcana maçı öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu Fatih Saboviç yazdı
+
Aa
-

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Dinamo Kiev’i yenip Rennes ile berabere kalan Kanarya, puanını 7’ye yükseltmekten başka bir şey düşünmüyor. 

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a konuk olduğu derbiden 0-0’lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa’da kritik bir randevuya çıkıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz, B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca’yla kozlarını paylaşacak.

3 CİDDİ EKSİK VAR
Zorlu mücadele için Kadıköy’de boğucu bir atmosfer yaratacak olan Fenerbahçe, müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 FUTBOLCU LİSTEDE YER ALMIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.
Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Maç, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

DÖRDÜNCÜ MAÇTA RAKİP AYNI
Fenerbahçe, bugünkü 90 dakikanın ardından 12 Ekim’de B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca’ya konuk olacak.
Grupta Rennes’e 2-1 yenilip, Dinamo Kiev’i 1-0’la geçen AEK Larnaca; kendi liginde son oynadığı maçta ise Anorthosis’i 4-0 mağlup etmişti. İstanbul’a moralli gelecek olan Larnaca, Fenerbahçe mücadelesi sonrasında Aris Limassol’a konuk olacak.

ÖNCE KARAGÜMRÜK SONRA ANKARAGÜCÜ
Temsilcimiz Fenerbahçe ise Süper Lig’de bu hafta 9 Ekim’de Karagümrük’ü ağırlayacak. AEK Larnaca ile 12 Ekim’de karşılaşacak olan Kanarya, daha sonra ligde Ankaragücü deplasmanında sahne alacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
1
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
2
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
3
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
4
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
5
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
6
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
7
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Aracıyla yaya geçidinden geçti
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
﻿Rusya'dan AB'ye gözdağı. Yıkıcı bir etkiye sahip
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.