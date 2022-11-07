Sivas'a karşı 10 kişi oynayan Fenerbahçe'de sahadaki lider ismi Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Avrupa’da fırtına gibi esen iki takımımız Fenerbahçe ile Sivasspor’u karşı karşıya getiren randevuda gülen taraf, ikinci yarının başında Batshuayi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlileri galibiyete, 55. dakikada penaltıdan ağları sarsan Valencia taşıdı. Jesus’un ekibi 5’te 5 yaptı.

Fenerbahçe için üst üste alınan galibiyetler, yenilgisiz ilerlenen yol, Avrupa ve Süper Lig'de lider olunması gibi önemli unvanlar vardı Kadıköy'deki Sivasspor karşılaşması öncesinde... Son 4 haftadır ligde kazanan Kanarya, son 2 maçını da kaybeden Yiğidoları ağırlıyordu.

90 dakika öncesi Fenerbahçe resmi hesabı ilk 11'i açıkladığında; Twitter'daki gönderinin altında 1 tane bile olumsuz yorum görmedim. Belki de seneler sonra tüm sarı lacivertli taraftarların teknik direktörleri ile takımlarına olan inancı, her maç öncesi, "Biz zaten kazanacağız" kalıbı ile değişmişti.

SİVAS GÖRÜNÜMLÜ DİNAMO KİEV!

Sivasspor mücadelesinin ilk yarısında, geçtiğimiz hafta içi Polonya'da oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasından bu yana değişen iki şeyin stadyum ve Fenerbahçe'nin rakibinin formaları olduğunu düşündüm. Sivasspor, öylesine Dinamo Kiev gibi oynuyordu ki... Gerek ortaya koyma çalıştıkları sertlik, gerek rakibi oynatmama üzerine kurgulu oyun yapıları, gerekse kontra denemeleri ile bana sık sık Ukrayna ekibini hatırlattılar.

GÖÇEK HEM DAĞILDI HEM DAĞITTI

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in yönetimi ciddi problemlerin çıkmasına yol açtı. Göçek'in basit karar hatalarının yanına, hakem üçlüsündeki yan hakemlerin ufak hataları da eklenince ilk yarı sonunda tribünler iyice gerilmişti.

Valencia'ya yapılan faullerin sayısı her an yükselirken, yaşanan sertliklere hakem tarafından gerekli karşılıkların verilmemesi büyük gerilim yaşattı. Soyunma odasına gidilmeden önce iki takımda da sarı kartlı çok sayıda oyuncu vardı.

İLK DEVREDE TEK NET POZİSYON...

Fenerbahçe, rakibinin 'oynatmama' üzerine kurulu oyun yapısını esnetmeye çabalasa da ilk 20 dakikanın ardından ciddi baskı gördü. Mücadelede o ana kadarki en net gol pozisyonu da 27. dakikada Yatabare'nin Altay ile karşı karşıya kalması sonucu yaşandı. Ancak son haftaların formu kötü giden ismi Altay, kritik bir müdahale ile gole izin vermedi.

Maçın başlarında rakibine yüklenen, duran toplar ve özellikle Crespo'nun bloklar arasındaki boşluklara yaptığı pas yönlendirmeleri sayesinde gol bulmaya çalışan Fenerbahçe de ağları sarsamadı: 0-0.

BATSHUAYI ŞOKU VE KRİTİK PENALTI...

İkinci devrenin başında, ilk yarıdan sarı kartı bulunan Batshuayi; rakibine yaptığı müdahale sonrası 47'de takımını 10 kişi bıraktı. Tribünler bir anda yeniden dalgalanmaya başladığı esnada Alioski, Sivasspor ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

Topu alan Valencia, 55. dakikada kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderirken ligdeki 12. golünü atıp eksik kalan takımına skor üstünlüğünü getirerek moral kazandırdı: 1-0.

JORGE JESUS'UN HAMLELERİ...

Dakikalar 63'ü gösterirken; Jorge Jesus'tan akıllıca hamleler geldi. Takımının 1 kişi eksilmesi sonrası rakibin kontralarını hesaba katan Jesus, sarı kartı olan iki futbolcusu Emre Mor ile Miguel Crespo'yu oyundan alıp yerlerine; geride oyunu rahatlatıp hücumda da fark yaratabilecek iki ismi yani Diego Rossi ile Miha Zajc'ı dahil etti.

Sivasspor, Fenerbahçe üzerindeki etkisini artırmaya çalışırken Serdar Aziz, ilk yarıda Alioski'nin de yaptığına benzer kritik bir müdahaleyle rakibine geçit vermedi. Bu anlara dek sarı lacivertlilerin defansı ve Altay'ın konsantrasyonu üst seviyedeydi.

VALENCIA GERÇEK BİR LİDER FORMUNDA...

Golü bulduktan sonra geriye doğru çekilmek ve kapanmak yerine oyunu dengeli bir hâle getirmeyi başaran Fenerbahçe'de özellikle Valencia'nın çabaları hem tribünlere hem de takım arkadaşlarına ilham verdi.

Jorge Jesus'un dokunuşlarıyla bir gol makinesine dönüşen Valencia, takımının bu sezonki yürüyüşünün de liderlerinden biri olarak ön plana çıkmaya başladı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİYLE BASKI YEMEDEN BİTİRDİ

Gecenin Fenerbahçe açısından en muazzam yansıması ise 47. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin maçın sonlarına dek rakibi Sivasspor'dan ciddi bir baskı görmemesiydi. Ofsayt taktiğini başarıyla uygulayan sarı lacivertliler, oyunu ön alanda ve rakip sahada kurmayı başardı ve baskı yemek yerine baskı yapan taraf oldu.

Zaten kronometreler 88. dakikayı gösterirken Jorge Jesus'un kenara çağırdığı İsmail Yüksek'e isteklerini anlatma şekli her şeyin özeti gibiydi. Portekizli hocanın hırsı, net şekilde takıma da yansıyor. Taraftarın da desteğiyle büyüyen akış, Fenerbahçe'nin yolundaki tüm engelleri bir bir aşmasına fırsat veriyor gibi...

SİVAS'IN ATAKLARI, SAVUNMADA ERİDİ GİTTİ

Kadıköy'deki mücadelenin sonuna 90 dakikanın ardından 8 dakika ilave edildi. Bu süreçte top daha çok Sivasspor kontrolünde kaldı doğal olarak... Yiğido'nun ataklarını ara ara ofsayt taktiği, dönem dönem ise başarılı alan savunması ile eriten Fenerbahçe, evinde 3 puanı tek golle almayı bildi: 1-0.

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor ile kozlarını deplasmanda paylaşacak. Sivasspor ise önümüzdeki hafta Ümraniyespor'u konuk edecek.