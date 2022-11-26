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Terim'in Adana'daki cenazesine ünlüler akın etti

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in 91 yaşında vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:30
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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

Terim'in Adana'daki cenazesine ünlüler akın etti
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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan ve dün vefat eden Nuriye Terim'in cenazesi, özel bir hastanenin morgundan alınıp evinin önünden geçirilerek Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Terim, cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti.

Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Terim ve Çelik'in de omuzladığı tabut, defnedileceği yere kadar taşındı.

Nuriye Terim'in cenazesi daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

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