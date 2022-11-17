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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, ülkesinin basınına Türkiye'deki tecrübelerinden bahsettiği bir röportaj verdi.

Galeri Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 08:57
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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, ülkesinde sports.ru'ya Türkiye'deki yaşamı ve tecrübeleri hakkında röportaj verdi.

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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

'YÜZÜK TAKIYORUM'Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldığını belirten Arina Fedorovtseva, 'Bana sosyal medyadan ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, beni buluşmaya davet ediyorlar..

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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü artık yüzük parmağıma takıyorum.

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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

Fenerbahçe'nin medya gününde yüzük parmağımdaydı ve yüzüğü gören erkekler çok üzüldü. Burada büyük ilgi görüyorum. Bazen arkadaşlarımla bir yerlerde bir şeyler içmek bile zor olabiliyor.' ifadelerini kullandı.

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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

'KIRMIZI ŞEYLER GİYMENİZ ÖNERİLMEZ'Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine ilişkin de konuşan Fedorovtseva, 'Fenerbahçe ile Galatasaray arasında korkunç bir gerilim var.

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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

Kulübümün renkleri sarı-lacivert, onlarınki sarı-kırmızı. Bu sebeple Fenerbahçe'de kırmızı şeyler giymeniz hiç önerilmez.' dedi.

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Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

9/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

10/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

11/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

12/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

13/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

14/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

15/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

16/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

17/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

18/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

19/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

20/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

21/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

22/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

23/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

24/24
Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

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