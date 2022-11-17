Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldı. Fenerbahçe'li Rus voleybolcu nasıl tedbir aldı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva, ülkesinde sports.ru'ya Türkiye'deki yaşamı ve tecrübeleri hakkında röportaj verdi.
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'YÜZÜK TAKIYORUM'Türk erkeklerinin ilgisinden bunaldığını belirten Arina Fedorovtseva, 'Bana sosyal medyadan ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, beni buluşmaya davet ediyorlar..
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İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü artık yüzük parmağıma takıyorum.
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Fenerbahçe'nin medya gününde yüzük parmağımdaydı ve yüzüğü gören erkekler çok üzüldü. Burada büyük ilgi görüyorum. Bazen arkadaşlarımla bir yerlerde bir şeyler içmek bile zor olabiliyor.' ifadelerini kullandı.
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'KIRMIZI ŞEYLER GİYMENİZ ÖNERİLMEZ'Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine ilişkin de konuşan Fedorovtseva, 'Fenerbahçe ile Galatasaray arasında korkunç bir gerilim var.
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Kulübümün renkleri sarı-lacivert, onlarınki sarı-kırmızı. Bu sebeple Fenerbahçe'de kırmızı şeyler giymeniz hiç önerilmez.' dedi.