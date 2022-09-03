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Eski eşi Chloe'den Serdar Ortaç'ı üzecek haber

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisi Fergus Hennessy ile evlilik kararı almıştı. Ortaç'ın yıllarca çocuk istediğini geri çeviren Loughnan "Anneliğe hazırım" dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 16:42
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:43
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Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan sevgilisiyle evlilik kararı aldı.''Anne olmaya hazırım''dedi

Eski eşi Chloe'den Serdar Ortaç'ı üzecek haber
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Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşamış geçtiğimiz aylarda da bu ilişkisine son vermişti. Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan sevgilisiyle evlilik kararı aldı ve eski eşi Serdar Ortaç'ın canını sıkacak bir açıklamada bulundu.

 

Chloe Loughnan "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum" dedi. Chloe Loughnan, kendisinden yıllarca çocuk isteyen eski eşi Serdar Ortaç'ı "Anneliğe hazır değilim" diyerek teklifini geri çeviriyordu.

 

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