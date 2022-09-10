Karagümrük Giresunspor'a attığı son dakika golü ile 1 puanı nasıl kurtardı? Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik yazdı

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Fatih Karagümrük ve Giresunspor karşı karşıya geldi. Karagümrük, Giresunspor'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı durgun geçti.

39. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasındaki Diagne zor pozisyonda kafayla vurdu ancak kaleci Onurcan soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadele orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Takımların pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

75. dakika Giresunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Rijad Bajic önce penaltıyı kaçırdı, ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle Giresunspor 1-0 öne geçti.

Son dakikalarda tempo artarken Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı kornerde kale alanı üstünde yükselen Diagne kafayla topu sağ köşeden ağlara göndererek skoru eşitledi.

Böylece Karagümrük 5 puanla 14. sıraya yerleşirken, Giresunspor 7 puanla 10.sıraya yükseldi.

ANDREA PİRLO'NUN KAÇ KAZANMASI GEREKİYOR

Karagümrük oynadığı 5 maçta 5 puan toplayabildi. 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Andrea Pirlo'nun artık bir şeyler yapması gerekiyor. İlerleyen haftalarda Karagümrük'ün gidişatını hep birlikte izleyeceğiz...