Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş sözler. Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili 7 yıllık sırrı açıkladı

Galatasaray'ı 2015'te şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, o yılla ilgili çarpıcı bir detayı açıkkladı.

Hamzaoğlu, Ajansspor'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Duygun başkan (Yarsuvat), o dönem hepimize ağabeylik yaptı ve şampiyonluğumuzun en önemli mimarlarından birisidir. 2014-2015 sezonunda elde ettiğimiz şampiyonluk, çok basite indirgendi. Biz o dönem Fenerbahçe'ye karşı yarıştık ve kazandık. 4. yıldızı aldık. Biz o dönem Fenerbahçe'nin de saygısını kazanıp şampiyon olduk. Fenerbahçe o yıl şampiyon olsaydı; Galatasaray psikolojik çöküntüyü hâlâ atlatamamış olabilirdi. Fenerbahçe hâlâ o psikolojik sıkıntıyı yaşıyor. Başarımızı ne yazık ki küçümsediler, gölgeledirler ve belki de bize yakıştıramadılar. Ben dedim ki analizleri kaldırdım. Bilimden uzak birisi gibi imaj oluşturdular. Oyuncuları o dönem psikolojik olarak rahatlattık."

Hamzaoğlu, Okan Buruk'la ilgili de şöyle konuştu:

"Bugün Okan hocanın orada olmasına çok mutluyum. Okan Hoca, oyuncularla kaynaştı. Fenerbahçe'de Jesus'un önemli etkisi var ancak kadro derinliği en iyi olan takım Galatasaray. Okan Hoca, Başakşehir'de elde ettiği şampiyonluğu Galatasaray'da da elde edebilir. Galatasaraylıyım, Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ama kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Dünya Kupası arası Galatasaray'a iyi gelecektir. 7-0'lık galibiyet sonrası rehavet ve beklenti artabilirdi, bu haftaki maç ara olmasa iyi olmayabilirdi."