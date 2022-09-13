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  • İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek ölmüştü. Gamze Açar davasında kritik gelişme: Balkonda parmak izi yok

İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek ölmüştü. Gamze Açar davasında kritik gelişme: Balkonda parmak izi yok

Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam ilçesindeki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Açar'ın intihar etmiş olamayacağı belirtildi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:42
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:40
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Gamze Açar davasında kritik gelişme: Balkonda parmak izi yok

İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek ölmüştü. Gamze Açar davasında kritik gelişme: Balkonda parmak izi yok
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Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitmişti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davanın savcılıkça verilen mütalaasında, "otel odasının balkonundan atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları maktulun atıldığı balkonda yapılan parmak izi incelemesinde, maktule ait parmak izine rastlanılmamış oluşu, maktulun boyu ile balkon demirleri nazara alındığında sanıkların savunmalarında dile getirdikleri maktulun kendisinin atladığı iddiası yönünden maktulun balkon demirlerinden destek almaksızın aşağıya atlamasının hayatın olağan akışına aykırı" olduğu yer aldı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

AA'da yer alan habere göre Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

KIRIKLAR VE MORLUKLARA İLİŞKİN RAPOR TALEP EDİLDİ

Mahkeme Başkanı adli tıp kurumundan, maktulün balkondan düşmeden önce herhangi bir travmaya maruz kalıp kalmadığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığına dair bilgileri içeren raporun, dava dosyasına geldiğini bildirdi.

Gelen evraka ilişkin söz alan müşteki avukatları, üniversite hastanelerinden, maktulün vücudunda oluşan kırık ve morlukların, düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğuna ilişkin rapor istenmesi talebinde bulundu.

"DESTEK ALMADAN ATLAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılıkça verilen mütalaada, "otel odasının balkonundan atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları maktulun atıldığı balkonda yapılan parmak izi incelemesinde, maktule ait parmak izine rastlanılmamış oluşu, maktulun boyu ile balkon demirleri nazara alındığında sanıkların savunmalarında dile getirdikleri maktulun kendisinin atladığı iddiası yönünden maktulun balkon demirlerinden destek almaksızın aşağıya atlamasının hayatın olağan akışına aykırı" olduğu yer aldı.

63'ER YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın "nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker için "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

 

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Insan
13.09.2022 11:44
Resmen oldurmuslee is gorusumunde tecavuz girisini ilk deyil  
 
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