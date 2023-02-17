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Süper Lig'den çekilen Gaziantep takımdan ayrılan isimleri tek tek açıkladı

Depremden sonra zor günler yaşayan ve Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'da oyunculara takımdan ayrılmaları için izin verildi. Kırmızı siyahlı kulüp ayrılan oyuncuların listesini açıkladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:33
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Gaziantep FK'da ayrılan futbolcular açıklandı

Süper Lig'den çekilen Gaziantep takımdan ayrılan isimleri tek tek açıkladı
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Gaziantep FK, takımdan ayrılanları açıkladı.

İşte futbolcular ve gittikleri takım listesi:

Maxim - Beşiktaş

Markovic - Trabzonspor

Günay Güvenç - Kasımpaşa

Mustafa Eskihellaç - Kasımpaşa

Furkan Soyalp - Adana Demir

H. İbrahim Pehlivan - Rizespor

Stankovski - Gorica

Ömürcan Artan - Tuzlaspor

Mustafa B. Bozan - Tuzlaspor

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Gaziantep Futbol Kulübümüzün yaşanılan deprem felaketiyle ligden çekilmesinin ardından futbolcularımızın transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme;

Alexandru Maxim: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Lazar Markovic: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Trabzonspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Mustafa Burak Bozan: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Ömürcan Artan: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Tuzlaspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Luka Stankovski: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar FC Gorica ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Mustafa Eskihellaç: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Günay Güvenç: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kasımpaşa Spor Kulübü ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Furkan Soyalp: Oyuncumuzun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Adana Demirspor ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Halil İbrahim Pehlivan: Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Halil İbrahim ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir. Katkılarından dolayı Halil İbrahim'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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