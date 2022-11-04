Oyuncak mağazasına giren köpek bakın dışarıya neyle çıktı. Görenleri şaşkına çevirdi

Fotoğraf Bodrum'dan...Otomotik kapı açılınca hem içeri daldı. Arkadaşı da onu dışarıda bekledi.

Onun hedefinde de bir oyuncak vardı. Hemcinsi bir peluş köpeği seçen köpek dişlerinin arasına aldı ve çıkışa yöneldi. Otomatik kapının açılmasıyla birlikte dişlerinin arasına aldığı oyuncak köpekle sokağa çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, girdikleri oyuncakçıdan biri ağzında pelüş köpekle çıkan iki köpek ve bunları kapının önünde bekleyen diğer köpeklerin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Oyuncak firması çalışanı Faruk Can, açıklamada bulundu.