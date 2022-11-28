Turabi'den çok konuşulacak Survivor ifşası: Gözüne kestirdiği kızları...

2014 Survivor Gönüllüler takımında yer alan Turbo lakaplı yarışmacı Turabi Çamkıran katıldığı yılda şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. olarak peş peşe şampiyonluk kazanan ilk kişi oldu.

Son dönemde yaptığı müstehcen paylaşımla adından söz ettiren Turabi, bu kez Survivor'da yaşananları ifşa etmesiyle gündeme geldi. Dün gece saatlerinde paylaşım yapan Turabi, paylaşımı anında sildi.

Turabi isim vermeden bir çalışanın yarışmacıları tekme ve küfürle uyandırdığını sürekli hakaret ettiğini, gönüllüler yarışmasındaki erkeklere sert davrandığını belirterek, kendisine ise yapamayacağını ifade etti.

Turabi, "Ünlülere yalaka, arkada gözüne kestirdiği kızları sürekli besleyen, oyunlarının sonunu söyleyip, gizlice atışları çalıştıran hakkına giren bir tane çok büyük bir yavşak vardı" dedi. Cesur bir kadın yarışmacının durumu Acun Ilıcalı'ya "Onun telefonuna bak" demesiyle tüm gerçeklerin ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın durumu öğrenir öğrenmez, o çalışanı işten çıkardığını da ifade etti.