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Damadın annesinin fotoğrafı olay oldu. Herkes bu görüntüyü tartışıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün fotoğrafı büyük bir tartışma yarattı. Fotoğrafta damadın annesi olduğu iddia edilen bir kadın, siyah kısa bir elbise giyerken görülüyor. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 06:43
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Herkes bu görüntüyü tartışıyor. Damadın annesinin fotoğrafı olay oldu

Damadın annesinin fotoğrafı olay oldu. Herkes bu görüntüyü tartışıyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildiği tahmin edilen bir fotoğraf sosyal medyada büyük bir tartışmayı yarattı

Popüler sosyal medya platformu Reddit’te paylaşılan bir fotoğrafta çekilen kişilerin yüzleri görünmezken giydiği kıyafetler görülüyor. Bir kilisede gerçekleştirilen düğünde beyaz gelinlikli bir kadının yanında görülen bir başka kadının damadın annesi olduğu iddia edildi

İsmi açıklanmayan ve yüzü görülmeyen kadın V-şeklinde derin bir göğüs dekoltesi tercih ederken siyah elbisesinin de mini etekten oluştuğu anlaşılıyor. Bu fotoğrafın paylaşılmasından sonra büyük bir tartışma başlarken, kullanıcılar “kayınvalidenin” tercihinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa bir sürede paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

Bir kullanıcı, “Derin göğüs dekoltesi ve mini etekle birlikte bu elbise ile resmen şov çalmaya çalışmış” yorumunu yaparken diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kıyafet ile seks bir şekilde cenazeye gidiyormuş gibi görülüyor” dedi.

Öte yandan bir Reddit abonesi de, “En azından beyaz giyinmemiş” yorumunu yaptı. “Düğünde rezalet” forumunda paylaşılan fotoğrafta damadın annesinin kıyafeti uygun bulunmadı. Bir kullanıcı, “Resmen ‘bana ilgi gösterin’ diye bağırıyor” ifadesini kullandı.

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