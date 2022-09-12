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İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası

Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Tarafların araçtan inerek birbirine saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:13
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İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası

İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
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İHA'nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor.

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