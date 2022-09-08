Son dakika haberi: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı. Doktorlardan ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bir süredir sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ülkenin yeni başbakanı Liz Truss'ın tebrik kabulünde bile Balmoral'daki şatosundan ayrılamayan kraliçenin sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi.

Kraliçenin en büyük oğlu ve tahtın varisi Prens Charles da acilen annesinin yanına doğru yola çıktı.