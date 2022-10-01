﻿Bağdat’taki gösterilerde çok sayıda yaralı var

Irak güvenlik güçleri, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’ndaki Cumhuriyet Köprüsü’nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale ediyor.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kapsül isabet eden yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Yaralıların hastanelere götürülmesi için alanda ambulans bulunmazken, tuk tuk olarak bilinen motor araçlarla taşınan yaralılara ilk yardımı alandaki gönüllü sağlık ekipleri yapıyor.

Irak makamları, henüz olaylara ve gösterilerde yaralanan sayısına ilişkin resmi açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim 2019’da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlere de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.