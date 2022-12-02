İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı. ''Sakın acele etmeyin”

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcıların dikkatinden kaçmazken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için yeni bir rekor tahmininde bulundu.

Mynet'in haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz açıklamalarının ardından gram altında görülen yeni rekorla hem yatırımcıların hem de vatandaşların gözü altın fiyatlarına çevrildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın ardından altın fiyatlarında bir ralli yaşandı. Bu rallinin ardından ons altın son üç ayın en yüksek seviyesine kadar çıkarken, gram altın ise 1.081 TL seviyesine kadar yükseldi. Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın odak noktası ise, aralık ayındaki toplantıda daha küçük faiz artışına gidilebileceğini söylemesi oldu.

Gram altındaki bin 81 liralık yeni rekorun ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Memiş "Kasım ayına yükselişle başlayan altın ve gümüş fiyatları, aralık ayının ilk işlem gününde bu yükselişlerini sürdürdü. Yeni rekorla aralık ayının ilk işlem gününde fiyatlama gerçekleşti. Altının ons fiyatı bin 800 dolar, gümüşün ons fiyatı 22,65 dolar seviyesine kadar yükselirken, altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında bin 81 lira, gümüşün gram fiyatı 13,77 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80 fiyatlandığı için gerçekleşmeye başladı" dedi.

"ALTIN BASKI ALTINDAYDI"

Memiş "8 aydır baskı altında kalan altın ve gümüş fiyatları, yeni rekorlarını test edeceğini bekliyorum.Gram altın fiyatında bin 90 lira direnç seviyesi, devamında bin 100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Gümüşün gram fiyatında 14 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Altının ons fiyatında bin 830 dolar, gümüşün ons fiyatında 23 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak kısa vade için takip edeceğiz.Ancak elinde altın bulunduran altın yatırımcısı satış için kesinlikle acele etmemeli. Yeni rekorlar bundan sonra başlayacak. Altın ve gümüş fiyatları zincirlerini daha yeni kırdı. Bundan sonra yükselişlerin başlayacağı bir dönem olacağı için altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekorlar yolda" diye konuştu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "Bin 100'lü rakamları konuşacağız, 2023 yılı itibarıyla bin 280, bin 300, bin 450 rakamlarını konuşmaya devam edeceğiz.Aralık ayı içerisinde herhangi bir jeopolitik risk olmazsa, Çin'deki olaylar biraz daha farklı boyutlara gitmezse bu 2023 yılındaki hedeflerimiz daha önceye de gelebilir. Altın alacak olan, düğünü olan, parası kenarda hazır olan vatandaşların elini hızlı tutması gerekiyor. Altın fiyatları artık bundan sonra gerilemez. Teknik olarak düzeltmeler zaman zaman yapabilir ama çok da gerilemesi beklenmiyor. Ons altında bin 800 dolarları gördük. Bundan sonra bin 830, bin 860, bin 870 seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz. 8 aylık esaretin artık yerini yükselişe bıraktığını söyleyebilirim" dedi.