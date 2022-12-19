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  • İsmailağa'ya bağlı KIYAMDER Hatay'daki depremde hasar gören bina için rapor tutup mühürleme kararı verdi

İsmailağa'ya bağlı KIYAMDER Hatay'daki depremde hasar gören bina için rapor tutup mühürleme kararı verdi

Hatay Kırıkhan'da dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İsmailağa Cemaati’ne mensup KIYAMDER’in üyeleri'nin AFAD ile birlikte hasar gören bina için rapor tutup, binayı mühürledikleri ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:21
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İsmailağa'ya bağlı KIYAMDER'e Hatay'daki depremde rapor tutup bina mühürleme yetkisini kim verdi

İsmailağa'ya bağlı KIYAMDER Hatay'daki depremde hasar gören bina için rapor tutup mühürleme kararı verdi
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Halit İRİ / YENİÇAĞ HATAY

Hatay’da dün akşam 21.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın "Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz" açıklamasının ardından çekilen görüntülerde İsmailağa Cemaati’ne mensup Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) üyelerinin AFAD ile birlikte rapor tutup bina mühürlediği görüldü.

Daha çok Suriye'de faaliyet gösteren KIYAMDER'e rapor tutma ve bina mühürleme yetkisini kimin verdiği merak edildi.

CÜBBELİ TAKKELİ KİŞİLER DEPREM İÇİN RAPOR TUTTU

Görüntülerde depremin ardından sokaklara dökülen insanlar ve AFAD görevlileri arasında KIYAMDER aracı dikkati çekti. Hasarlı bina içinde AFAD ile birlikte cübbeli takkeli dernek üyelerinin rapor tuttuğu anlar kayıtlara yansıdı.

VALİ "TÜM BİRİMLERİMİZLE ALAN TARAMASI YAPIYORUZ" DEMİŞTİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlimizde 21:13 de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

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