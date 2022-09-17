İstanbulspor'a kötü, Beşiktaş'a iyi haber

İstanbulspor'da Beşiktaş maçı öncesi Valen Ethemi şoku yaşanıyor.

Ligde toplam 2 gol atan İstanbulspor'un 2 golünü de atan isim olan Valon Ethemi'nin bu akşamki karşılaşmada oynayamayacağı açıklandı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır."

Ethemi, Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.