İstanbulspor'a kötü, Beşiktaş'a iyi haber

İstanbulspor'da Beşiktaş maçı öncesi Valen Ethemi şoku yaşanıyor.
Ligde toplam 2 gol atan İstanbulspor'un 2 golünü de atan isim olan Valon Ethemi'nin bu akşamki karşılaşmada oynayamayacağı açıklandı.
İstanbulspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır."
Ethemi, Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.
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