﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi

Posta’nın haberine göre; Birçok farklı nedenden dolayı oluşabilen böbrek kistleri, büyüyünceye kadar neredeyse hiç belirti vermez ve zamanında müdahale edilmediğinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmesi korkuttu.

10 kişiden 1'inin bir veya daha fazla kistten etkilendiği tahmin edilmektedir, ancak kist oluşumunu açıklayabilecek nedenler henüz net olmadığı vurgulandı.

Basit böbrek kistleri, genetik bir hastalık olan polikistik böbrek hastalığında olduğu gibi organın büyümesine neden olmadığı, yapısını değiştirmediği ve bu nedenle böbrek fonksiyonunu etkilemediği için genellikle zararsız olduğu bildirildi.

Böbrek kistlerinin oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet (erkeklerde daha fazla görülür), böbrek fonksiyon bozukluğu ve yüksek tansiyon bulunur.

Böbrek kistleri genellikle herhangi bir belirti veya şikâyete neden olmazlar ve genellikle farklı muayenelerde görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen fark edilirler.

Ancak kistler önemli derecede büyürse, şu belirtilere neden olabilir:

- Çevreleyen kemiklere veya organlara baskı yaparak sırtta veya karında ağrı veya rahatsızlık,

- Üreterler yoluyla böbrekler veya idrar yoluyla kan akışını bloke etmek (üretilen idrarı mesaneye ileten kanallar),

- Ateş, böbrek ağrısı,

- İdrarda kan,

- Tansiyon seviyelerinde artış.

Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde, özellikle yıllardır devam eden diyaliz durumunda çoklu kistlere sık rastlanır. Bir kistin çapı 5-6 cm'den daha fazla olduğunda belirtilere neden olma riski daha yüksektir.