Dünyadan bir Pele geçti... İşte efsanenin unutulmaz golleri ve çalımları

"Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" lakaplarıyla tanınan Brezilyalı efsane futbolcu Pele’nin hayatını 82 yaşında kaybetmesiyle, futbolculuk döneminde attığı çalımların videosu yeniden gündeme geldi.

Pele akıllarda, rakibi neye uğradığını şaşırtan çalımlarıyla hatırlanacak.

Pele ayrıca, Arjantin'in efsanesi Maradona ile karşılaştırılmış ve bugün Ronaldo ve Messi rekabeti gibi futbol kamuoyunu da ikiye bölen tartışmalara konu olmuştu.

PELE KİMDİR?

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele 23 Ekim 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele kariyeri boyunca hazırlık maçlarıda dahil çıktığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele FIFA tarafından "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir. Pele 2000 yılında Diego Maradona ile beraber FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.