Fenerbahçe Oosterwolde'yi bitiriyor. İtalyan gazeteci açıkladı

Fenerbahçe'de sol bekte Lincoln ve Alioski'den bekleneni alamadı. Sarı Lacivertliler, bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydettiği bildirildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano transfer görüşmeleriyle ilgili bir paylaşım yaptı ve "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" açıklamasını yaptı.

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Hollanda'da Zwolle'de Surinam ve Endonezya kökenleriyle doğan Jayden Oosterwolde, kariyerine yerel kulüp ZAC'te başladı. 2012'de Twente'nin akademisine katıldı. Daha sonra Twente ve Heracles Adademisi'yle sözleşme imzaladı ve iki ekibin 21 yaş altı takımlarında oynadı.

Daha sonra Twente ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve Temmuz 2020'de takıma katıldı. 12 Eylül 2020'de Fortuna Sittard ile oynanan karlışmayla ilk profesyonel maçına çıktı.

1 Ocak 2022'de ise Jayden Oosterwolde, İtalya İkinci Ligi ekibi Parma'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.