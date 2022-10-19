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İYİ Parti'ye katılan Kürşad Zorlu parti sözcüsü oldu

Habertürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti'ye katıldığı bugün gerçekleşen grup toplantısında duyurulmuş, Zorlu'nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Gelen son dakika bilgisine göre Zorlu İYİ Parti sözcüsü oldu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:10
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İYİ Parti'ye bugün katılan Kürşad Zorlu parti sözcüsü oldu

İYİ Parti'ye katılan Kürşad Zorlu parti sözcüsü oldu
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Daha önce Yeniçağ Gazetesi'nde yazan Habertürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozeti bugün gerçekleşen grup toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

Alınan son dakika bilgisine göre Zorlu İYİ Parti sözcüsü oldu.

Zorlu, grup toplantısında yaptığı açıklamada "5. kuruluş yıldönümüne haklı bir coşku ve gururla ilerleyen İYİ Parti ailesine böylesine anlamlı bir günde katılmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Yıllarını Türkiye'nin her alanda yücelmesi ve Türk dünyasının bütünleşmesi için harcayan bir akademisyen. bir düşünce insanı ve her şeyden önce bir aile babası olarak burada olmamın sebebi vatan ve millet sevdasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Zorlu, sözlerinin devamında şunları söylemişti:

"Bildiğimiz gibi ülkemiz tarihinin en zorlu günlerini geçirmektedir. Milletimiz hayat pahalılığıyla boğuşurken gelir ve fırsat adaletsizliği kendisini göstermektedir. Yaşadığımız sorun çemberi yarınları kuşatan bir kültür şokuna dönüşmektedir. Dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki ateş çemberi, çok yönlü ve millet eksenli bir duruşu gerekli kılmaktadır. Bundan böyle temel gayem Türk milletinin bir arada refah ve huzur içinde yaşaması, adaletle yönetilmesi bilimin önderliğine inanç ve insan sevgisi üzerinde yükselmesi olacaktır.

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