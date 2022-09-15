İzmir Foça'da makilikte çıkan yangın söndürüldü

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.
Ağaçlandırma sahasında da hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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