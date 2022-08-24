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Karaman’da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber: Sürücünün cesedi 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı

Karaman’da baraja düşen hafif ticari aracın sürücüsü 7 saatlik çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşılarak çıkarıldı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:50
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Karaman’da baraja araç düştü

Karaman’da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber: Sürücünün cesedi 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı
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Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajında yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte baraj gölüne balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti. 

Aracın düştüğü yere gelen İbrahim Kırcal, yardım etmek için bağırırken, araç sulara gömüldü.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kırcal durumu bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. 

AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi. 

Aracın sudan çıkarılabilmesi ve arama çalışmaları için Konya, Adana, Aksaray ve Mersin’den dalgıç adamlar istendi.

Araç sürücüsünün cesedine 7 saat sonra ulaşıldı

Olay yerine ilk ulaşan Konya Sualtı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamları hazırlıklarını tamamlayarak baraja girdi. 

Kurbağa adamlar önceden Karaman AFAD ekibinin sualtı kamerası ile yerini tespit ettiği aracın yanına inerek plakasının 70 FY 356 olduğunu belirledi. 

Daha sonra aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşıldı. 

Ekipler, ruhsat sahibi babanın, arabayla ayrılan 30 yaşındaki oğlu İbrahim Yaşar’a bir türlü ulaşamadığını öğrendi. 

Tekrar suya giren kurbağa adamlar kısa süre sonra arka camı kırık olan aracın yakınında Yaşar’ın cansız bedenine de ulaşarak sudan çıkardı. 

Jandarma aracın baraja uçtuğunda Yaşar’ın yanında birisinin olup olmadığını belirleyebilmek için polisle irtibata geçerek PTS kameralarından görüntülerin incelenmesini istedi. 

Kamera kayıtlarında Yaşar’ın araçta kendisinin bulunduğu ve baraj bölgesine de tek başına geldiği belirlendi. 

Bunun üzerine arama çalışmalarına son verilirken, baraja uçan hafif ticari araç kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı. 

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından İbrahim Yaşar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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