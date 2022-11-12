Kaptan Amerika kaçamadı. Kendinden 16 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Uzun bir süre boyunca Kaptan Amerika'ya hayat veren Chris Evans (41), Portekizli oyuncu Alba Baptista (25) ile aşk yaşıyor.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'li oyuncu Chris Evans, bu yıl People dergisi tarafından "Yaşayan en seksi erkek" seçilmişti. Oyuncu bu kez de özel hayatıyla gündemde. Gönlünü Portekizli oyuncuya kaptıran yakışıklı oyuncu sevgilisiyle, Central Park'ta el ele objektiflere takıldı. Tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takan ikili, görüntülenmekten kurtulamadı.