Ünlü oyuncu Jennifer Anitson'un acı günü. Kendisi gibi oyuncu olan babası hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun oyuncu babası John Aniston 89 yaşında hayatını kaybetti. Jennifer Aniston ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

John Aniston, 1970'li ve 80'li yıllarda kamera karşısına geçtiği Days of Our Lives adlı diziyle tanınmıştı.

"Tatlı babam..."

Aniston paylaşımında "Tatlı babam... John Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım. Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" ifadelerini kullandı.