Hazal Kaya'nın bebeği göründü. ''Kızı düğün düğün gezdiriyorum''

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünya evine giren Hazal Kaya ikinci bebeğin heyecanını yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta hamile olduğunu duyuran Hazal Kaya, daha sonra ise kız bebek beklediklerini açıklamıştı.

Daha sonra ise Hazal Kaya, dünyaya gelecek bebeklerine ‘Leyla’ ismini vereceklerini duyurmuştu.

Kaya, bu kez başka bir düğüne katılarak mini elbiseli pozunu sevenleriyle paylaştı.

Ünlü ismin "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.