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  • Koronaya yakalananlarda çıkan gizli hastalık ne? Korona hangi hastalığa sebep oluyor, unutkanlık yapar mı?

Koronaya yakalananlarda çıkan gizli hastalık ne? Korona hangi hastalığa sebep oluyor, unutkanlık yapar mı?

Tüm dünyayı kırıp geçiren Koronavirüs salgınında kritik eşiği geride bırakılmasına rağmen Koronayı geçirenlerde kalıcı hasar bıraktığı tartışılıyor. En çok tartışılan Koronaya yakalananlarda akciğer hasarı. Peki, Koronaya yakalananlarda çıkan gizli hastalık ne? Korona hangi hastalığa sebep oluyor? Korona unutkanlık mı yapıyor?

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:25
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Koronaya yakalananlarda çıkan gizli hastalık ne? Korona hangi hastalığa sebep oluyor, unutkanlık yapar mı?

Koronaya yakalananlarda çıkan gizli hastalık ne? Korona hangi hastalığa sebep oluyor, unutkanlık yapar mı?
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Koronavirüs hala tüm dünyada bitmiş değil. Koronaya yakalananlar hastalık sonrasında da pek çok rahatsızlıkla baş etmek zorunda kalıyor. Genellikle akciğer rahatsızlıklarına dikkat çekilse de Koronavirüs hastalık geçirenlerde farklı pek çok rahatsızlık bırakabiliyor. Koronaya yakalananlarda çıkan gizli hastalık ne? Korona hangi hastalığa sebep oluyor, unutkanlık yapar mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Koronavirüs sonrasında ortaya çıkan rahatsızlıklar hakkında konuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs sonrası ortaya çıkan sorunların sadece akciğerle ilgili olmadığına dikkat çekerek "Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” dedi.

Koronavirüs hakkında Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da “Koronavirüs sonrası hastalarımızın yüzde 20’sine ulaşan oranlarda unutkanlık görülüyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunlar sadece akciğer ile ilgili olmayabiliyor. Farklı organlarda farklı sorunlar yaşayan hastalarımız var. Mesela bunlardan benim kendi hastalarım da gördüğüm yakınmaları söyleyeyim. Benim en çok gördüğüm unutkanlık. Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” diye konuştu.

‘’KORONAVİRÜS SONRASIN HASTALARIN YÜZDE 20’SİNDE UNUTKANLIK GÖRÜLÜYOR’’

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da koronavirüs sonrası hastaların yüzde 10 ile yüzde 20'sinde unutkanlık görüldüğüne dikkati çekti.

Prof. Dr. Velioğlu, "Nörolojik açıdan bakarsak bize hastalarımız nasıl geliyor? Daha sıklıkla dile getirilen unutkanlık var. Başınızda bir dolgunluk hissi, dikkatini verememe, huzursuzluk, konsantre olamama, ağırlık hissi şeklinde anlatılıyor beyin sisi. Aslında bu neden oluyor diye bakılmış. 2020’den beri devam eden Covid enfeksiyonu sonrası hastalarımız Covid’den iyileşiyorlardı ama bir grup hastada görülmüş ki hafif ama uzun süren bitmek bilmeyen bazı şikâyetler başlamış. Bunları biz Covid geçiren hastalarımızın yüzde 10 ila 20'sinde görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bugünlerde bu tabloya dikkat çekiyor. Şimdiye kadar elde edilen kanıtlara baktığımızda bu hastaların hastalığı geçirmeye başladığı günden beri bu şikâyetleri yaşayabildikleri veya hastalık iyileştikten sonra ortaya çıktığını ya da hastalıktan sonra dalgalanabildiğini; yani ortaya çıkıyor sonra geçiyor, tekrar çıkıyor. Biz bunu Covid sonrası durum olarak isimlendiriyoruz bugün bilimsel literatürde” şeklinde konuştu.

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