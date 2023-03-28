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Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in görüntüleri ifşa oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşecek iddia

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in görüntüleri ağızları açık bıraktı. 74 yaşındaki Selami Şahin'in AVM'nin önünü mesken tutup genç kadınları ofisine davet ettiği iddia edildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 14:12
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Magazin gündemine bomba gibi düşecek iddia. Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in görüntüleri ifşa oldu.

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in görüntüleri ifşa oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşecek iddia
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74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşecek. Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti.

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet ettiği, çevredekilerin de rahatsız olduğu iddia edildi.

Kadınlarla tanışmak için tokalaşan Selami Şahin, ellerini bırakmadığı kadınları ofisine kahve içmeye davet ediyor. Selami Şahin'in bu görüntülerine eşi Didem Şahin'in ne diyeceği de merak konusu oldu.

'ELİNİ BIRAKMIYOR'

İsmini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:
"Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"

Şahin, 38 yıllık mutlu evliliği biliniyor. 1985 yılında evlenen sanatçının üç çocuğu var.

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