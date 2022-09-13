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Kamyonet gibi otomobil

Malatya’da perde raylarını aracının içerisinde geçirerek trafikte seyreden sürücü tehlike oluşturdu. Kamyonetle taşınması gereken ürünleri otomobiliyle götüren sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 17:10
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Malatya'da kamyonet gibi otomobil

Kamyonet gibi otomobil
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İHA'nın haberine göre, Malatya’da kent trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen çevre yolu Battalgazi üst kavşağında perde raylarını aracının içerisinde geçirerek seyreden sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki perde raylarını araç içerisinde gören trafikteki diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Perde raylarının tutturulduğu yerden fırlamasıyla trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu.

 

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