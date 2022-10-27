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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında tahminleri paylaştı. Buna göre Merkez Bankası enflasyon tahminini 2022 yılı için tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:09
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü 'Enflasyon Raporu'nu toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kavcıoğlu buradaki konuşmasında yıl sonu enflasyon rakamları tahminlerini paylaştı. Buna göre Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı. Böylece Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği veri de gelmiş oldu.

2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmininin 99,6 dolardan 100,5 dolara çıkardıklarını, yüzde 71,3 olan yıl sonu gıda fiyatları tahminini yüzde 75'e yükselttiklerini açıkladı.

KAVCIOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN BAZI DETAYLAR

Küresel risklerin önümüzdeki dönemde devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor.

Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti.

Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz.

Cari dengemizdeki iyileşme süreci ikinci çeyrekte de devam etti. Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz.

İhracat üzerindeki aşağı yönlü riskler artmış olmakla birlikte, güçlü ve kalıcı unsurlar ağır basmaktadır.

Eylül ayı öncü göstergeleri turizm sektörünün güçlü seyrinin devam ettiğini gösteriyor.

2022 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 71,3'ten yüzde 75'e yükseldi.

2022 ortalama ham petrol fiyat tahmini 99,6 dolardan 100,5 dolara çıktı.

2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye çıktı.

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Coşkun
27.10.2022 11:17
Bence bütün imkanlar elinizde %30 düşürün nasıl olsa bunu sorgulayan yok.çünkü dışarıdaki hayat ile bir bağlantınız yok  
 
vatandaş
27.10.2022 11:17
komik ! gene 1 hanesi eksik yazmayı unutmuşlar :))))  
 
mmt
27.10.2022 11:11
iki ayda 20 puan düşürecek. hahahaha.merkez bankası sadecec günceller tahmin eder.başka bi işe yaramaz.  
 
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