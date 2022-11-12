Eyvah. Efsane gazeteci Yalçın Bayer kötü havanın hangi gün başlayacağını açıkladı. Meteorologlar kıskançlıktan çatır çatır açıkladı

Gazeteci Yalçın Bayer, havaların soğumaya başlamasının ardından yağışların ne zaman başlayacağını açıkladı.

Özellikle Bulgaristan'da hafif yağışların başladığını açıklayan Bayer, Türkiye'deki yağışların da 18 Kasım'dan sonra başlayacağını açıkladı.

Bayer, 18 Kasım'dan sonra etkili ve genele yağışların başlayacağını açıkladı.

Bayer, bilgiyi nereden aldığını da esprili bir dille şöyle açıkladı:

"Bizim Çorlulu ‘özel’ meteorolog Ozan Bey…"

Bayer, Twitter'dan yaptığı duyuruda da şunları söyledi:

"Bulgaristanda hafif yağışlar görülüyor. Bizim icir beklenen süreç (önemli 18 Kasımda başlayacak. O dönem daha etkili ve genel yağışlara ulaşacağız. Bizim Çorlulu ‘özel’ meteorolog Ozan Bey…"