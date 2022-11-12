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  • Eyvah. Efsane gazeteci Yalçın Bayer kötü havanın hangi gün başlayacağını açıkladı. Meteorologlar kıskançlıktan çatır çat

Eyvah. Efsane gazeteci Yalçın Bayer kötü havanın hangi gün başlayacağını açıkladı. Meteorologlar kıskançlıktan çatır çatır açıkladı

Havaların soğumasıyla Türkiye'de beklenen etkili yağışların da iyice kendisini göstermesi bekleniyor.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 22:35
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Meteorologlar kıskançlıktan çatır çatır açıkladı. Eyvah. Efsane gazeteci Yalçın Bayer kötü havanın hangi gün başlayacağını açıkladı.

Eyvah. Efsane gazeteci Yalçın Bayer kötü havanın hangi gün başlayacağını açıkladı. Meteorologlar kıskançlıktan çatır çatır açıkladı
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Gazeteci Yalçın Bayer, havaların soğumaya başlamasının ardından yağışların ne zaman başlayacağını açıkladı.

Özellikle Bulgaristan'da hafif yağışların başladığını açıklayan Bayer, Türkiye'deki yağışların da 18 Kasım'dan sonra başlayacağını açıkladı.

Bayer, 18 Kasım'dan sonra etkili ve genele yağışların başlayacağını açıkladı.

Bayer, bilgiyi nereden aldığını da esprili bir dille şöyle açıkladı:

"Bizim Çorlulu ‘özel’ meteorolog Ozan Bey…"

Bayer, Twitter'dan yaptığı duyuruda da şunları söyledi:

"Bulgaristanda hafif yağışlar görülüyor. Bizim icir beklenen süreç (önemli 18 Kasımda başlayacak. O dönem daha etkili ve genel yağışlara ulaşacağız. Bizim Çorlulu ‘özel’ meteorolog Ozan Bey…"

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