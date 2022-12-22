22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı

Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerlenme oranındaki indirim yetkisini kullanarak, MTV’ye 2023 yılında yapılacak zammı yüzde 61,5 olarak belirlemişti. MTV'de motor hacimlerine göre ödenecek rakamlar belli oldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:47
Takip Et

MTV'de motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. Otomobili olanlar yandı

Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
+
Aa
-

MTV'de indirim görünümlü bindirim..Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde vatandaşların ödeyecekleri miktarlar belli oldu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerlenme oranındaki indirim yetkisini kullanarak motorlu taşıtlar vergisine (MTV) 2023 yılında yapılacak zammı yüzde 61,5 olarak belirlemesine tepki gösterdi. Yalım, “Şu gördüğünüz 1.300 motor aracı, yani normal bir ailenin bindiği aracı vatandaşımızı kullanmakta zorluk çekecek. Bu araç, 2022 yılında bin 313 TL öderken 2023 yılında 2 bin 120 TL’lik bir motorlu taşıtlar vergisi ile karşı karşıya. Yeni yıl daha gelmedi, ancak yeni yılın zamları şimdiden yağmur gibi yağmaya başladı. Vay benim vatandaşımın haline” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerlenme oranındaki indirim yetkisini kullanarak, MTV’ye 2023 yılında yapılacak zammı yüzde 61,5 olarak belirlemişti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, MTV’ye yapılacak zammı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Yalım, TBMM otoparkında, gelecek yıl motor hacmine otomobiller için ödenecek MTV ve muayene ücretlerini açıkladı.

“En küçük otomobil olan, 1.300 motoru olan bir araç 1.313 TL öderken 2 bin 120 TL’ye çıktı. 1.600 motora kadar olan 2 bin 517 TL öderken 4 bin 64 TL’ye çıktı. 2.000 motor olan araçlar 7 bin TL öderken 11 bin 309 TL’ye çıktı. 3.000 motor olan araçlar 15 bin 982 TL öderken 25 bin 810 TL’ye çıktı. Daha yüksekleri de var. Onlar ise 38 bin TL’den 61 bin TL’ye çıktı.

Şu gördüğünüz 1.300 motor aracı, yani normal bir ailenin bindiği aracı vatandaşımızı kullanmakta zorluk çekecek. Bu araç, 2022 yılında bin 313 TL öderken 2023 yılında 2 bin 120 TL’lik bir motorlu taşıtlar vergisi ile karşı karşıya.”

2023 yılında motorlu taşıtların muayene ücretlerinde de artış yaşanacağını da vurgulayan Yalım, “2022 yılında bir otomobil 507 TL öderken 2023 yılında 819 TL oldu. Bunun yanında, eski fiyatı 685 TL olan bir başka araç tipi bin 107 TL oldu. Eski fiyatı 258 TL olan bir motosiklet bile artık 417 TL’ye kadar yükselen bir ücretle yüzde 61,5 artı. Bir minibüs bile aynı şekilde, 507 TL’den 819 TL’ye… Bunun yanında pasaport… Bakın, pasaport defter ücretinin eski fiyatı 225 TL idi, yeni fiyatı 363 TL… Yeni yıl daha gelmedi, ancak yeni yılın zamları şimdiden yağmur gibi yağmaya başladı. Vay benim vatandaşımın haline” diye konuştu.

Hükümete yakınlığıyla televizyonlar ise  MTV'ye yapılan %61,5 zammı "Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim" şeklinde haberleştirdi. Söz konusu habere sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Kararı sonrası uygulanacak örnek MTV tutarları şöyle:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
7
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.