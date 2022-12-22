Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı

MTV'de indirim görünümlü bindirim..Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde vatandaşların ödeyecekleri miktarlar belli oldu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerlenme oranındaki indirim yetkisini kullanarak motorlu taşıtlar vergisine (MTV) 2023 yılında yapılacak zammı yüzde 61,5 olarak belirlemesine tepki gösterdi. Yalım, “Şu gördüğünüz 1.300 motor aracı, yani normal bir ailenin bindiği aracı vatandaşımızı kullanmakta zorluk çekecek. Bu araç, 2022 yılında bin 313 TL öderken 2023 yılında 2 bin 120 TL’lik bir motorlu taşıtlar vergisi ile karşı karşıya. Yeni yıl daha gelmedi, ancak yeni yılın zamları şimdiden yağmur gibi yağmaya başladı. Vay benim vatandaşımın haline” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerlenme oranındaki indirim yetkisini kullanarak, MTV’ye 2023 yılında yapılacak zammı yüzde 61,5 olarak belirlemişti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, MTV’ye yapılacak zammı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Yalım, TBMM otoparkında, gelecek yıl motor hacmine otomobiller için ödenecek MTV ve muayene ücretlerini açıkladı.

“En küçük otomobil olan, 1.300 motoru olan bir araç 1.313 TL öderken 2 bin 120 TL’ye çıktı. 1.600 motora kadar olan 2 bin 517 TL öderken 4 bin 64 TL’ye çıktı. 2.000 motor olan araçlar 7 bin TL öderken 11 bin 309 TL’ye çıktı. 3.000 motor olan araçlar 15 bin 982 TL öderken 25 bin 810 TL’ye çıktı. Daha yüksekleri de var. Onlar ise 38 bin TL’den 61 bin TL’ye çıktı.

Şu gördüğünüz 1.300 motor aracı, yani normal bir ailenin bindiği aracı vatandaşımızı kullanmakta zorluk çekecek. Bu araç, 2022 yılında bin 313 TL öderken 2023 yılında 2 bin 120 TL’lik bir motorlu taşıtlar vergisi ile karşı karşıya.”

2023 yılında motorlu taşıtların muayene ücretlerinde de artış yaşanacağını da vurgulayan Yalım, “2022 yılında bir otomobil 507 TL öderken 2023 yılında 819 TL oldu. Bunun yanında, eski fiyatı 685 TL olan bir başka araç tipi bin 107 TL oldu. Eski fiyatı 258 TL olan bir motosiklet bile artık 417 TL’ye kadar yükselen bir ücretle yüzde 61,5 artı. Bir minibüs bile aynı şekilde, 507 TL’den 819 TL’ye… Bunun yanında pasaport… Bakın, pasaport defter ücretinin eski fiyatı 225 TL idi, yeni fiyatı 363 TL… Yeni yıl daha gelmedi, ancak yeni yılın zamları şimdiden yağmur gibi yağmaya başladı. Vay benim vatandaşımın haline” diye konuştu.

Hükümete yakınlığıyla televizyonlar ise MTV'ye yapılan %61,5 zammı "Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim" şeklinde haberleştirdi. Söz konusu habere sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Kararı sonrası uygulanacak örnek MTV tutarları şöyle: