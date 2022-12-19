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Sarıgül Iphone telefonun fiyatını görünce vatandaşı tokatladı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Iphone fiyatlarını görünce sinirlerine hakim olamadı. Yanındaki genci tokatlayan Sarıgül’ün o anları sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:21
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Mustafa Sarıgül Iphone fiyatlarını görünce sinirlendi. Yanındaki genci tokatladı

Sarıgül Iphone telefonun fiyatını görünce vatandaşı tokatladı
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül’ün attığı tokatlar sosyal medyada infial yaratıyor.

TikTok platformunda yayınladığı son videoda Sarıgül Iphone fiyatlarına sinirleniyor.

Derinleşen ekonomik krizde iphone fiyatları resmen uçtu. Türkiye’de her ürüne gelen zamlara tepki gösteren Sarıgül Iphone fiyatlarını görünce karşısındaki vatandaşı tokatladı.

O anları Sarıgül kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

SARIGÜL’ÜN TOKATLAMA VİDEOLARI GÜNDEMDE

TikTok platformunda yayınladığı bir videoda Mustafa Sarıgül kendisine Oğuzhan Uğur’un Babala Tv’sini soran kişiyi göğsüne vurarak ittirdi.

Babala TV’ye katılacak mısınız diyen sonra gence Sarıgül, ”Ben sadece Allah’tan korkarım” dediği de duyuldu.

Daha önce de Sarıgül, karşılaştığı gence ismini sorup şiirle karşılık verdikten sonra tokat atarken ayarı tutturamamıştı. Genç dengesini kaybedip geriye doğru giderek kadrajdan çıkmıştı.

Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sormuştu. Ali cevabını alan Sarıgül'ün videonun devamında söyledikleri şu şekilde; "Ali, önemli bir isim bak Ali, Doğudan batıdan yurduma düşen, Atım eğerlendi kılıcım kuşan, Ne gezersin Alim günlerin geldi. Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı. Ancak bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.

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Yurdum adamı
19.12.2022 10:53
Bu tuhaf davranışların seçimlerde oya dönüşmesinimi bekliyor acaba, bir karşılığı olabilirmi gerçekten merak ediyorum. Doktora konusu olabilir  
 
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