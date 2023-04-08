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Her yer bembeyaz oldu. Nisan ayında lapa lapa yağdı

Erzurum’un Aşkale ilçesi nisan ayında kışı yaşıyor. Sahur vakti başlayan ve lapa lapa yağan kar ilçe merkezinde de etkili oldu. Kısa sürede kar yüksekliği 20 santimetreyi bulurken, caddeler karla kaplandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:22
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Nisan ayında lapa lapa yağdı

Her yer bembeyaz oldu. Nisan ayında lapa lapa yağdı
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Editör: Dilek TAŞDEMİR

Meteoroloji'nin günler öncesinden kar yağışı uyarısı yaptığı Erzurum'da nisan ayında kar yağdı. Sahur vakti başlayan ve lapa lapa yağan kar, kısü sürede ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Kar yüksekliği 20 santimetre olarak ölçüldü. Sahurda yemek için kalkan ilçe halkı evlerinin pencerelerinden kar yığışı takip etti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak diğer yerlerin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceğinin tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

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