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Hayranları ünlü şarkıcıyı tanımakta zorluk çektiler. O eski halinden eser yok şimdi

Yüzüne yaptırdığı estetiklerle zaman zaman gündem olan şarkıcı Linet, son fotoğraflarıyla yine adından söz ettiriyor. Yüz hatlarındaki değişiklik hemen göze çarpan ünlü şarkıcının yeni bir estetik uygulama yaptırıp yaptırmadığı merak uyandırdı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:34
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O eski halinden eser yok şimdi. Hayranları ünlü şarkıcıyı tanımakta zorluk çektiler

Hayranları ünlü şarkıcıyı tanımakta zorluk çektiler. O eski halinden eser yok şimdi
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Linet, güçlü sesiyle yıllardır müzik piyasasında önemli bir yere sahip. Ünlü şarkıcı başarılı performansları kadar yıllar içerisindeki değişimi ve lüks harcamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

BORNOZ VE TERLİĞİNİN FİYATI GÜNDEM OLMUŞTU

Son olarak, geçtiğimiz günlerde bir mekanda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen ünlü şarkıcının üzerindeki bornoz ve ayağındaki terlik dikkat çekmişti. Ünlü bir markaya ait bornozun fiyatının 9 bin 600, terliklerin 2 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

DEĞİŞİMİ HEMEN FARK EDİLİYOR

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Linet, paylaştığı son fotoğraflarla adından yeniden söz ettiriyor. Sahneye öncesi hazırlık anlarını paylaşan Linet'in yüz hatlarındaki değişim hemen fark ediliyor.

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