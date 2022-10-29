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Hülya Avşar, Hafsanur Sancak tutanın olay olan sahnesi için konuştu. ''O işin patenti bende''

Hülya Avşar’ın ‘Berlin in Berlin’deki sahnesi 29 yıldır konuşuluyor. Hülya Avşar Hafsanur Sancaktutan’ın dijital platformda yayınlanan dizide nerdeyse aynı sahneyi canlandırmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:20
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''O işin patenti bende.'' Hülya Avşar, Hafsanur Sancak tutanın olay olan sahnesi için konuştu

Hülya Avşar, Hafsanur Sancak tutanın olay olan sahnesi için konuştu. ''O işin patenti bende''
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Hülya Avşar önceki gün Etiler’de spor salonundan çıkarken görüntülendi. 1993’te rol aldığı ‘Berlin in Berlin’ filmindeki kendi kendini tatmin sahnesinin bir benzerini, Hafsanur Sancaktutan’ın dijital platformda yayınlanan dizide oynamasına yorum yaptı

Hülya Avşar “Hafsanur’u izledim. O işin patenti bende. Ben onu 29 yıl önce yaptım. Dünya sinemasında bile yeni yeni çekiliyordu o sahneler. Yapan çoktur da görselleştiren az vardı” dedi

Hülya Avşar şunları söyledi: "O sahnede 3 kişi vardı etrafımda. Aslında çekinmiştim. Ama setteki insanlar o kadar çok alışmışlar ki, sana yan gözle bile bakmıyorlar. Normalde Cem Özer ile sevişme sahnesiydi. Yönetmen Sinan Çetin’e ‘Sevişme olmasın bu şekilde yapalım’ dedim. Fikir benden çıktı. Sonra zaten festivallerden ödüller aldım."

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