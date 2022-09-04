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Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi

Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi. Filmin kadrosunu da açıklayan Yılmaz, O isme yine rol vermedi

Galeri Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:19
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:06
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.Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

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Erşan Kuneri projesi, geniş yankı uyandırırken, ünlü komedyen 2. sezonun çekileceğini duyurmuştu.

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Ünlü komedyenden yeni proje müjdesi geldi.

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Geçen aylarda Netflix’le anlaşma yenileyen Cem Yılmaz dün akşam Melike Şahin konserindeydi.

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Ünlü komedyen Karakomik Filmler serisinin “İki Arada” bölümünün başrol karakteri Ayzek’in yeni macerasını anlatacağı “Do Not Disturb Ayzek Bir Gece” filminin oyuncu kadrosunu saydı.

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İşte Cem Yılmaz'ın yeni filminin kadrosu.

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Nilperi Şahinkaya.

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Zafer Algöz.

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Celal Kadri Kınoğlu.

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Bülent Şakrak.

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Özge Özberk.

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Ahsen Eroğlu.

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Yılmaz 'İki Arada filminde feribotta çalışan bir karakter vardı. Ayzek Metin… Onun başka bir macerası… ” dedi.

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Cem Yılmaz yeni filminde yine Ozan Güven'e rol vermedi.

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