Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi

.Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.
Erşan Kuneri projesi, geniş yankı uyandırırken, ünlü komedyen 2. sezonun çekileceğini duyurmuştu.
Ünlü komedyenden yeni proje müjdesi geldi.
Geçen aylarda Netflix’le anlaşma yenileyen Cem Yılmaz dün akşam Melike Şahin konserindeydi.
Ünlü komedyen Karakomik Filmler serisinin “İki Arada” bölümünün başrol karakteri Ayzek’in yeni macerasını anlatacağı “Do Not Disturb Ayzek Bir Gece” filminin oyuncu kadrosunu saydı.
İşte Cem Yılmaz'ın yeni filminin kadrosu.
Nilperi Şahinkaya.
Zafer Algöz.
Celal Kadri Kınoğlu.
Bülent Şakrak.
Özge Özberk.
Ahsen Eroğlu.
Yılmaz 'İki Arada filminde feribotta çalışan bir karakter vardı. Ayzek Metin… Onun başka bir macerası… ” dedi.
Cem Yılmaz yeni filminde yine Ozan Güven'e rol vermedi.