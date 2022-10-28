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Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

Şimdilerde sunuculuk kimliğiyle öne çıkan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından büyük oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı. Bu özel güne ait fotoğrafları hesabından paylaşan Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'la birlikte göründüğü kare dikkat çekti.

Galeri Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:54
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Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

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Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan ünlü manken 2015 yılında anlaşmalı olarak Emre Altuğ'dan boşanmıştı. Evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel'in büyük oğlu Kuzey yeni yaşına girdi.

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Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

Yıllar önce evliliklerini bitirmiş olmalarına rağmen çocuklarının doğum günleri için bir araya gelen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ bu geleneklerini yine bozmadı ve 12 yaşına giren Kuzey'in doğum gününde buluştular.

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Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

Şıkel o anlara dair kareleri; Söylenecek ne kadar güzel söz var oysaki…Ama bir türlü dökülmüyor dudaklarımdan. Anneler iyi bilir, hepsi kalbimizde saklı… Kuzeyim… İyi ki doğdun, iyi ki varsın ,iyi ki benim oğlumsun… notuyla paylaştı.

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Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

Emre Altuğ da büyük oğlunun doğum günü için: "Bu sene Kutlamalar erken başladı. Kuzey doğum gününü yine en yakın arkadaşlarından biri Demir’le kutlamak istedi, tabi ki diğer yakın arkadaşlarının katılımıyla. İyi ki doğdun oğlum seni çok seviyorum sözlerini" yazdı.

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Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı

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