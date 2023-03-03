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Ordu'da denizde bulunan cisim, SAS ekiplerince imha edildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde denizde bulunan cisim, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından denizde kontrollü şekilde imha edildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 19:16
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Ordu'da denizde bulunan cisim, SAS ekiplerince imha edildi

Ordu'da denizde bulunan cisim, SAS ekiplerince imha edildi
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(DHA)- Olay, dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir cisim olduğunu fark etti. Mayın endişesi yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konu hakkında bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek geniş çaplı önlem alındı. Olay yerine çağırılan bomba imha görevlisi akıntıyla birlikte kayalıklara vuran cismin yanına giderek incelemede bulundu. İncelemenin ardından cisim iple karaya çıkartıldı. 

DENİZDE İMHA EDİLDİ

Cismin incelenmesi için SAS'ın uzman ekipleri sevk edildi. 1 yüzbaşı ve 3 astsubaydan oluşan SAS ekipleri, özel kıyafetle alana gitti. Bu sırada çevredeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. İnceleme yapan ekipler, sahil güvenliğe ait bota bağlayarak, karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklığa çekerek, denizde imha etti. 

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