14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

4 ilde IŞİD operasyonu

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:14
Takip Et

Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’te IŞİD operasyonu

4 ilde IŞİD operasyonu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep’te IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 

Operasyonda Suriye’de bulundukları süre içerisinde çatışma bölgelerinde IŞİD silahlı terör örgütü adına silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen İ.K., C.E., A.E. R.İ. ve H.E. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
1
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
2
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
3
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
4
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
5
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
6
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
7
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.