Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel ile 2011- 2015 yılları arasında evli olan Musayeva dekolteli kıyafeti ile bir fotoğrafını paylaştı.
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Azerbaycan asıllı modelin derin sırt ve göğüs dekolteli fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi.
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Ünlü model düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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Azerbaycan asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel ile 2011-2015 yılları arasında evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti.
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Günay Musayeva 'Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?' şeklindeki sorusuna 'Aradan 10 yıl geçmiş.
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Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim.
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Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda' cevabını vermişti.