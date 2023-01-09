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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Azerbaycan asıllı model Günay Musayeva gündemde olmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen 36 yaşındaki Günay Musayeva’nın son paylaşımı olay oldu.

Galeri Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:54
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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel ile 2011- 2015 yılları arasında evli olan Musayeva dekolteli kıyafeti ile bir fotoğrafını paylaştı.

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Azerbaycan asıllı modelin derin sırt ve göğüs dekolteli fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi.

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Ünlü model düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Azerbaycan asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel ile 2011-2015 yılları arasında evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Günay Musayeva 'Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?' şeklindeki sorusuna 'Aradan 10 yıl geçmiş.

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim.

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda' cevabını vermişti.

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Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

10/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

11/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

12/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

13/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

14/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

15/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

16/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

17/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

18/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

19/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

20/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

21/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

22/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

23/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

24/24
Günay Musayeva pozlarıyla kasırga gibi yıktı geçti. Oyuncu Tolga Karel'in eski eşiydi

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