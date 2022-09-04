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  • Eş gibi geldiler akıllara durgunluk veren hırsızlıklara imza attılar. 'Plaka' detayı herkesi şaşırttı

Eş gibi geldiler akıllara durgunluk veren hırsızlıklara imza attılar. 'Plaka' detayı herkesi şaşırttı

Bursa'da evlerin kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapan 6 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin evlere geldikleri aracın plakasını ise internet üzerinde satışa konulan araçların plakalarının sahtesini yaptırarak taktıkları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 17:36
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 18:15
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'Plaka' detayı herkesi şaşırttı. Eş gibi geldiler akıllara durgunluk veren hırsızlıklara imza attılar

Eş gibi geldiler akıllara durgunluk veren hırsızlıklara imza attılar. 'Plaka' detayı herkesi şaşırttı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde 3 adreste evlerin kapı kilit göbeklerini kırarak yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da 7, Yalova'da da 1 evden aynı şekilde hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Hırsızlıkların, 3 erkek 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polisler, şüphelilerin hırsızlık sırasında şık giyinip, çevreye sevgili ve yeni evli izlenimi vererek apartmanlara girdiğini tespit etti. Şüphelilerin geldikleri aracın plakasını ise internet üzerinde satışa konulan araçların plakalarının sahtesini yaptırarak taktıkları ortaya çıktı.

35 BİN ARAÇ TARANARAK YAKALANDILAR

85 adresten alınan güvenlik kamerasında araçların renk ve modellerini belirleyen ekipler, Plaka Takip Sistemi'ni de kullanarak 35 bin aracı tarayarak şüphelilerin bulundukları İstanbul’daki adreslerine özel harekat timleri destekli operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda M.E., E.O., Y.B. ile kadın şüpheliler O.Ü., F.E. ve D.D. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Fatma badir
4.09.2022 18:35
Serbest bırakılmıştır  
 
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