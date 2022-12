Şerafettin Tilki bu defa TFF'deki skandalları yazdı. Ayda 390 bin lira maaş alan danışmanlar kim

İnsan kuş misali. Bir gün oradasın, bir gün burada.

"Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı" derler ya. Ben de Belek'te o kamp senin, bu kamp benim diye dönüp, dolaşıp sonunda geldim kürkçü dükkanına.

Gelir gelmez... Yerin kulağının dönmesini bekleyenler varmış efendim meğer. Bu kez Riva'dan yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun kalbinden aldım haberleri.

Duydukça şaşırdım. Şaşırdıkça duydum. Skandal üstüne skandal bunlar. Umarım TFF Başkanı'nın bir açıklaması vardır.

Anlatayım da öğrenin.

KIYIM SÜRÜYOR, ODA BASILIYOR

Futbol Federasyonu yönetiminin yapısı belli. Kulüp gibi başkanlık sistemi var. Bu nedenle her gelen başkan kadroyu değiştiriyor. Büyükekşi'nin gelişinden sonra da yüze yakın kişi ile ilişki kesildi. Öncelik; 65 yaş üstünde. Her kim varsa, işine son veriliyor.

Elbette yaşa takılanlar yok sadece.

EYT’nin başka versiyonu gibi..

Bir örnek vereyim.

Yıldırım Demirören döneminde Riva Tesisleri'nin genel koordinatörlüğüne getirilen ve başarılı çalışmaları ile öne çıkan Şeref Yalçın. Aynı zamanda Beşiktaş eski yöneticisi. Genç yurt dışı eğitimli. Tuttuğunu koparan biri.

Pazartesi günü Genel Sekreter Kadir Kardaş, Yalçın’ı arıyor. (Burada her devirde görevde kalan tek adam Kadir Kardaş. Nasıl beceriyor bilmiyorum. Ama bu başarısından (!) ötürü kendisini kutluyorum.)

Kendisine, “Başkan aradı hemen Şeref Yalçın’ı gönder dedi” diyor. Yani kendisinin suçu yok. "Ne yapayım, emir kuluyum" demek istiyor; "Başkan emrediyor, ben yapıyorum" diyor yani.

Yalçın daha telefonu kapatır kapatmaz bir görevli gelip evinin önünde bekliyor. İş akdinin fesih sözleşmesini imzalatıyor.

Ardından Yalçın’ın tesislerdeki odası basılıyor.

Özel eşyalar dahil ne var, ne yok tek tek elden geçirilip boşaltılıyor.

Şu olayın vehametine, işleyiş şekline bakar mısınız?

Vallahi pes.

Sadece bu örnek bile her şeyi anlatılır.

Rüştü Reçber, Rasim Kara gibi bir çok hatırı sayılır kişilere reva görülen de pek farklı değil.

3 DANIŞMANA SERVET ÖDENİYOR

Gelelim diğer konuya. Tasarruf da tasarruf diye kıyım yapılıyor ya federasyonda.

Personel ve bazı hocalar gönderiliyor.

Bu kişilere, “Size 6 aylık maaş ödemesi yapacağız. Bu şekilde imza atın. Mahkemeye falan gitmeyin. Elimiz uzun, boşuna zaman ve para kaybınız olur" deniyor.

Ama tasarruf da tasarruf diyen Başkan Büyükekşi, kendisine üç yeni başkan danışmanı atıyor.

Şimdi sıkı durun. Bu kişilerin toplam maaş aylık 390 bin lira. Yani kişi başı 130 bin lira maaş alıyorlar.

Ben duyunca "Yuhh" dedim. Siz ne dersiniz bilemiyorum.

Böyle bir maaş alana ne danışılır, çözemiyorum.

Elbette başkan kendi işyeri için istediği maaş ile eleman alımı yapabilir. Hatta iş yerinin tapusunu bile verebilir.

Amma burası Türkiye Futbol Federasyonu. Her ne kadar sözde özerk yapısı olsa da, kamu kuruluşu. Tıpkı TRT gibi. O yüzden her kuruşun hesabı verilebilir ve şeffaf olmalı.

Ben de başkanın bu konularda açıklama yapacağına inanıyorum.