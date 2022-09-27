27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Flamengo'dan flaş Fenerbahçe açıklaması ''Şaka mı? Fenerbahçe alamaz''

Flamengo'dan flaş Fenerbahçe açıklaması ''Şaka mı? Fenerbahçe alamaz''

Flamengo'dan Fenerbahçe hakkında flaş bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:17
Takip Et

''Şaka mı? Fenerbahçe alamaz'' Flamengo'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Flamengo'dan flaş Fenerbahçe açıklaması ''Şaka mı? Fenerbahçe alamaz''
+
Aa
-

Sezon başında Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa ile ilgili kulübü Flamengo'dan Brezilya basınına çok çarpıcı bir açıklama geldi. 
Flamengo'da başkan yardımcısı Marco Braz, adı sık sık Türkiye ile anılan Gabriel'e Fenerbahçe'nin bir ilgisinin olmadığını söylerken, Türk takımlarının oyuncuyu alacak güçte olmadıklarını söyledi.

''ŞAKA MI BU? TÜRKLER ALAMAZ''
Braz yaptığı açıklamada, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." dedi

''GABRIEL ORAYA GİTMEZ''
Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel'in Türkiye'ye gitmeyeceğini söyleyen Braz, "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez." açıklamasını yaptı. Marco Braz ayrıca, Gabigol'ün Flamengo'dan ayrılması halinde ilk tercih edeceği ülkenin İspanya ya da İngiltere olacağını da sözlerine ekledi.

FLAMENGO PERFORMANSI
26 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 yılında Inter'den 17 milyon 500 bin Euro'ya transfer olmuştu. Başarılı isim, daha önce Inter, Santos ve Benfica'da da forma giydi. Gabriel, Flamengo formasıyla toplamda çıktığı 178 maçta 109 gol ve 31 asist yapma başarısı gösterdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
2
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
3
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
4
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
5
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
6
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
7
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Kilis Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Kilis Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Kilis Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Cerrahpaşa'da doktora saldıran sanığa hapis cezası
﻿Cerrahpaşa'da doktora saldıran sanığa hapis cezası
﻿Cerrahpaşa'da doktora saldıran sanığa hapis cezası
﻿Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti
﻿Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti
﻿Erdoğan'dan ikinci cemevi ziyareti
﻿Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı
﻿Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı
﻿Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.