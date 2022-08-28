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Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok

Bursa'da bir girişimci seyyar salça makinesiyle ev ev gezerek günde 5 ton domates çekiyor. Kilosu 1 TL'den salça yapan girişimcinin günlük kazancı 5 bin TL. 

Galeri Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 14:26
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İHA'nın haberine göre, Osmangazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu, 5 yıl önce ek iş yapmaya karar verdi.

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Kendine bir seyyar domates çekme makinesi alarak her yere ilan verdi. 

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Bu kış ayında kilosu 50 TL'ye çıkağı ileri sürülen domatesleri şimdiden alıp kışa hazırlayanlar Aydoğdu'yu telefonla arıyor.

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Özellikle bu sene salça yapma zamanı olan 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Şahin Aydoğdu yoğun bir tempoya giriyor.

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Salça yapmak isteyenler Aydoğdu'ya ulaşarak domateslerini çektirmek istediğini söylüyor. 

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Girişimci vatandaşta makinesini yanına alarak Bursa'nın tüm mahalle ve köylerine salça çekmeye gidiyor.

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Günde 5 ton salça çeken Aydoğdu bu işlemden 5 bin lira kazanıyor.

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Bu işi ek iş ve hobi olarak yaptığını ifade eden Şahin Aydoğdu, 'Salça yapım sezonu Ağustos ayında başlıyor. Benim için yoğun bir tempo başlıyor' dedi.

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Aydoğdu 'Salça yapacaklar bana telefonla ulaşıyor. Bende mahalle mahalle köy köy gezerek domates çekimi yapıyorum. Günde yaklaşık 5 ton domates çekiyorum' diye konuştu.

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Şahin Aydoğdu 'Domatesin kilosunda 1 lira çekim ücreti alıyorum. Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen bu hizmetten çok memnun kalıyorlar. Ben bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum' dedi.

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