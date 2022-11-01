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Samsun'da feci kaza! Damperi açılan tır üst geçide çarptı: 4 yaralı

Samsun'da hareket halindeyken açılan tırın damperi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulanan 4 kişi yaralandı

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:58
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Samsun'da damperi açılan tır üst geçide çarptı: 4 yaralı

Samsun'da feci kaza! Damperi açılan tır üst geçide çarptı: 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre; Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Karadeniz Bölgesindeki illere tuğla götüren Oğuzhan Bayrak idaresindeki 19 HS 101 çekici, 19 AAC 994 dorse plakalı tır hareket halindeyken damperi açılarak şahlandı. Sürücü damperin açıldığını fark edemeyince damper yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada çarpmanın şiddetiyle tırın şoför kabini sert bir şekilde önü doğru düştü. Kazada, tır sürücüsü Oğuzhan Bayrak ile yanında bulunan Burak Koçak, Oğuzhan Toprak ve Hakan Çil yaralandılar.


YAYA GEÇİDİ KAPATILDI
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Tırın damperinin çarptığı yaya üst geçidi büyük çapta zarar gördü. Üst geçit tehlike oluşturduğu için yaya geçişine kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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