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Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağı Kırım'dan kalkış yaptığı sırada yere çakıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 07:39
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Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 

Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
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Milli Gazete'nin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi 200 gündür devam ediyor. Savaş bölgesinde ağır kayıplar veren Rus ordusu için işler planlandığı gibi gitmiyor. Bir çok bölge de geri çekilmek zorunda kalan Rus askerleri verdiği kayıplar nedeni ile aynı zaman da deneyimli askerlerinin de bir çoğunu kaybetmiş oldu.

Öyle ki 2016'da Rusya tarafından haksız şekilde ilhak edilen ve Ukrayna'daki yerleşim yerlerine saldırı düzenlemek için emir alarak Kırım'dan kalkan 2  Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağı Kırım'dan kalkış yaptığı sırada düştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın pilotunun fırlatma sisteminin devreye girmediği ve pilotun kokpiti terk edemediği, görülüyor.

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